Прибалтийское государство продолжает враждебные шаги против России

Правительство Латвии утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии. Документ начнет действовать в пятницу, 8 марта.

Запрет распространяется на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение.

Под действие эмбарго попали овощи, корнеплоды, грибы, плоды, ягоды, орехи, злаки, корма для животных, растительные масла, сообщает РИА Новости.

Латвия продолжает реализовывать санкционную политику и предпринимать новые враждебные шаги против России. Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти страны не могут запретить россиянам голосовать на выборах президента России, но рассматривают участие в этих выборах как проявление поддержки российской спецоперации.

В феврале Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Олега Зыкова. Это связано с тем, что Министерство внутренних дел России накануне объявило в розыск в рамках уголовного дела об уничтожении и повреждении памятников советским воинам ряд латвийских политиков.

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