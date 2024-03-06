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Собянин: Парк автомобилей каршеринга вырастет до 40 тыс. машин до 2030 года

09:52
  • среда
  • 06 марта 2024

Количество такси увеличится до 80 тысяч

Парк автомобилей каршеринга в Москве до 2030 года вырастет на 21% — до 40 тысяч машин. Об этом сообщил Сергей Собянин. Количество такси увеличится на 14% — до 80 тысяч.

Кроме того, по прогнозам, количество поездок с использованием средств индивидуальной мобильности вырастет с 350 до 750 тысяч в сутки. Это сопоставимо с пассажиропотоком линии метро. В связи с этим столичные власти планируют упорядочить использования СИМ и работы курьеров. Это нужно для безопасности и комфорта пешеходов. 

Подробнее - на сайте мэра.

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