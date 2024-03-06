Собянин: Парк автомобилей каршеринга вырастет до 40 тыс. машин до 2030 года

Количество такси увеличится до 80 тысяч

Парк автомобилей каршеринга в Москве до 2030 года вырастет на 21% — до 40 тысяч машин. Об этом сообщил Сергей Собянин. Количество такси увеличится на 14% — до 80 тысяч.

Кроме того, по прогнозам, количество поездок с использованием средств индивидуальной мобильности вырастет с 350 до 750 тысяч в сутки. Это сопоставимо с пассажиропотоком линии метро. В связи с этим столичные власти планируют упорядочить использования СИМ и работы курьеров. Это нужно для безопасности и комфорта пешеходов.

Подробнее - на сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"