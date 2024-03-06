Третий за утро беспилотник ВСУ уничтожила ПВО над Воронежской областью

Опасность атаки сохраняется

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник ВСУ над Воронежской областью. Это третья попытка атаки за утро 6 марта.

Как сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев, над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Однако опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над регионом. Позже стало известно о ликвидации еще одного беспилотника ВСУ – на этот раз над Воронежем. Обошлось без пострадавших.

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