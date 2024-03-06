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Третий за утро беспилотник ВСУ уничтожила ПВО над Воронежской областью

09:16
  • среда
  • 06 марта 2024

Опасность атаки сохраняется

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник ВСУ над Воронежской областью. Это третья попытка атаки за утро 6 марта.

ПВО перехватила украинский дрон над Воронежской областью
В Воронеже объявили тревогу из-за украинских беспилотников

Как сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев, над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован еще один БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Однако опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в небе над регионом. Позже стало известно о ликвидации еще одного беспилотника ВСУ – на этот раз над Воронежем. Обошлось без пострадавших.

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