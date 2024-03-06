РСЗО была полностью уничтожена вместе с запасом ракет

Российские войска ликвидировали крупный командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. Неонацисты пытаются перебросить резервы, их встречают наши артиллеристы. У противника - большие потери. И ещё один сокрушительный успех российских бойцов - на донецком направлении сожгли американскую реактивную установку "Хаймарс". Также военкоры сообщают об уничтожении третьего танка "Абрамс".

По поступающей из зоны проведения СВО информации, документально подтверждено уничтожение ещё одного американского танка "Абрамс". Произошло это северо-западнее Авдеевки. Возле населённого пункта Бердычи, где российская армия разворачивает наступление вдоль железнодорожной ветки, идущей из Авдеевки вглубь территорий, подконтрольных ВСУ. Огонь по "Абрамсу" вёлся противотанковыми управляемыми ракетами. После первого попадания танк встал. Его добили миномётами и ещё одним точным выстрелом из ПТРК.

Расчёты противотанковых комплексов, можно сказать, двигаются на плечах штурмовых групп. Отрабатывают блиндажи противника перед тем, как туда зайдёт пехота. И естественно, в зоне прямой видимости следят за передвижением бронетехники.

Сообщается, что российской разведке в районе населённого пункта Никаноровка, это между Краматорском и Славянском, удалось обнаружить позиции, где к стрельбе готовили американскую систему залпового огня "Хаймарс". До линии фронта - примерно 40 километров. Пока нет информации, какой тип вооружения использовался при поражении РСЗО. Предполагается, что "Искандер" или "Торнадо-С" с управляемыми снарядами. Первый же боеприпас лёг совсем рядом, накрыв "Хаймарс" осколками, в результате чего сразу же начал детонировать боекомплект. Машина была полностью уничтожена вместе с запасом ракет.

На запорожском направлении Киев подтягивает к населенным пунктам Работино и Вербовое резервы. Однако попытки вывода войск на линию фронта для ВСУ зачастую заканчиваются неудачами. Войска накрывают наши артиллерия и авиация. По данным российского Минобороны, одни из самых серьёзных потерь вооружённые силы Украины несут сейчас западней Донецка.

По сообщениям, которые приходят из Одессы, минувшей ночью там была предпринята массированная атака российскими дронами, в том числе мощными "Геранями". Гремели взрывы в районе порта. По уверениям авторов, эти кадры были сняты в городе, и они свидетельствуют о том, что системы противовоздушной обороны ВСУ размещают среди жилых домов, в том числе многоэтажных.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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