В США подвели итоги "супервторника"

Это важнейшее событие в предвыборной гонке

И снова печенье. Этот продукт стал попросту универсальным в американской политике. В "супервторник" сторонники Трампа, предлагая яркие коробки, призывали голосовать за него на праймериз в штате Колорадо. Впрочем, особой нужды в "сладкой" агитации не было. Экс-президент и так уверенно победил в 12 штатах, еще в двух лидирует по предварительным подсчетам. Это важнейшее событие в предвыборной гонке Трамп отпраздновал в своем поместье Мар-а-Лаго.

Праймериз в "супервторник" прошли в 15 штатах, и лишь в одном - в Вермонте - победила конкурент Трампа по Республиканской партии Никки Хейли. На публике она в этот день так и не появилась, заявление по итогам праймериз распространила ее команда. Выглядит практически как признание поражения, правда, с оговоркой - ведь впереди еще летний съезд республиканцев, где кандидат в президенты будет выдвинут официально.

Впрочем, даже антитрамписты в Республиканской партии уже, судя по всему, приняли очевидное и либо поддерживают Трампа, либо молчат. Ликовали этой ночью и стане демократов. Джо Байден победил во всех штатах. Вот только это говорит не о его политической мощи, а об отсутствии в Демпартии сильных кандидатов-конкурентов. Тогда как в целом по стране рейтинг Байдена продолжает стремительно падать. Причины и в проводимой им внутренней и внешней политики, и в поведении, которое с каждым днем становится все страннее и непредсказуемее. Вот собрал пресс-конференцию, а отвечать на вопросы отказался:

"Столько вопросов задают... Мне лучше не отвечать, иначе у меня будут неприятности".

Байдену - 81, Трампу - 77. Почти ровесники и этим, как последним аргументом, пытаются оперировать демократы. Вот только, по данным разных соцопросов, сегодня Трамп набирает от пяти до 20 процентов голосов избирателей больше, чем Байден. А однопартийцы-республиканцы, празднуя победу на праймериз, и вовсе объявили выход Трампа как президента. Эйфория его сторонников понятна. А вот намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине - это уже серьезный внешнеполитический сигнал.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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