Йеменские хуситы нанесли удары по эсминцам США в Красном море

В Пентагоне заявили, что сбили несколько ракет и беспилотников

Три человека погибли и несколько получили ранения в результате удара ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа. Об этом сегодня сообщили арабские СМИ. А йеменские хуситы, поддерживающие палестинцев, атаковали американские корабли в Красном море.

О спокойном судоходстве в Красном море покровителям Израиля теперь можно только мечтать. Американские корабли вновь стали мишенью йеменских хуситов.

"Военно-морские и ракетные войска нанесли удар по двум американским эсминцам. Атаки будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия против палестинского народа в секторе Газа. При необходимости мы без колебаний расширим операции против враждебных сил", - говорит Яхья Сариа, военный представитель хуситов.

В Пентагоне заявили, что сбили несколько ракет и беспилотников. Других подробностей не приводится. Зато госсекретарь Энтони Блинкен в красках описывает глобальный ущерб от действий мятежников:

"Один из кораблей, который недавно атаковали, затонул. Вылился огромный объём топлива. Это угроза экологической катастрофы. Хуситы нападают на суда, которые поставляют продовольствие и зерно народу Йемена - тому самому, который они якобы представляют. Это бьёт по мировому судоходству, ценам на продукты и энергоносители".

Ещё один инцидент произошёл в Красном море накануне. Неизвестные перерезали четыре подводных интернет-кабеля. Они обеспечивали связь между Европой, Азией и Африкой - четверть регионального трафика. Миллионы пользователей сообщили о проблемах в работе самых популярных мессенджеров, видеохостингов и мобильных операторов.

Для такой диверсии нужно глубоководное снаряжение. Есть ли оно у хуситов - вопрос. Но некоторые западные издания поспешили напугать читателей заявлением, что мятежники могут запросто оставить без интернета весь мир. В секторе Газа, в поддержку которого и выступает йеменское движение, доступ во всемирную паутину уже давно роскошь. Сегодня сообщили о новых перебоях. Инфраструктура повреждена в результате израильских авиаударов.

"В секторе Газа продолжается настоящая бойня, за пять месяцев эскалации погибли более 30 тыс. человек. Это беспрецедентное число жертв среди мирного населения со времен окончания Второй мировой войны. Абсолютное большинство погибших составляют мирные граждане, многие из них – женщины и дети", - заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский напомнил, что к эскалации привела так называемая дипломатия США и многолетнее саботирование усилий по урегулированию палестинско-израильских противоречий.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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