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Женщины-космонавты из Белоруссии отправились на космодром "Байконур"

12:13
  • среда
  • 06 марта 2024

Там пройдут приготовления к полёту на МКС

В Звёздном городке сегодня в торжественной обстановке проводили экипаж новой экспедиции на МКС. Космонавты отправились на космодром "Байконур", где пройдут последние приготовления к полёту.

К Международной космической станции направят пилотируемый корабль "Союз МС-25". Возглавит миссию специалист Роскосмоса Олег Новицкий. А также впервые на орбиту отправятся женщины-космонавты из Белоруссии - Марина Василевская и Анастасия Ленкова - в составах основного и дублирующего экипажей. Вместе с ними полетит и женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

В прошлом месяце "Союз МС-25" успешно испытали на "прочность" в специальной вакуумной камере. Бортовые системы проверили на герметичность. Корабль в составе ракеты-носителя "Союз‑2.1а" запустят с космодрома "Байконур" 21 марта.

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