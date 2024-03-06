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В Красногорске прошел конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"

11:57
  • среда
  • 06 марта 2024

Конкурс объединяет любителей и профессионалов

Красочным гала-концертом завершился конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети", который прошёл в "Вегас Сити Холле" в Красногорске. 

Это финальное мероприятие национального проекта патриотической песни, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс объединяет любителей и профессионалов - всех тех, кто создает и любит музыку. Соревнование проводилось в трёх номинациях среди участников от 5 до 17 лет и авторов детской песни. На сцене выступили 26 конкурсантов из разных регионов страны.

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Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
Конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"
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