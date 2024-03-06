В Красногорске прошел конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети"

Конкурс объединяет любителей и профессионалов
Красочным гала-концертом завершился конкурс для раскрытия юных талантов "Родники.Дети", который прошёл в "Вегас Сити Холле" в Красногорске.
Это финальное мероприятие национального проекта патриотической песни, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Конкурс объединяет любителей и профессионалов - всех тех, кто создает и любит музыку. Соревнование проводилось в трёх номинациях среди участников от 5 до 17 лет и авторов детской песни. На сцене выступили 26 конкурсантов из разных регионов страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"