Реставрацию "Последнего дня Помпеи" Брюллова завершат к концу года

Полотно вернет свой первоначальный вид

В Русском музее стартовал ключевой этап восстановления знаменитого полотна Карла Брюллова "Последний день Помпеи". Спустя 3 месяца тщательных исследований картины реставраторы перешли к действиям.

Светлые полоски - это так называемое реставрационное окошко. Натуральный смоляной лак, которым холсты покрывали в 19-м веке, со временем сильно потемнел. Удалив его, специалисты прочитали оттенки, которые были в оригинале. Уже это сенсация. Оказывается, мы привыкли видеть "Последний день Помпеи" совсем не таким, каким его задумывал автор.

Это первая комплексная реставрация полотна со времени его создания. Огромного труда специалистам стоило просто снять картину со стены зала Академической живописи, чтобы перенести к месту работ - ее размер 6,5 на 4,5 метра, а вес вместе с рамой более 250 килограммов.

Впервые в истории русской реставрационной школы процесс воссоздания старинного шедевра будет проходить совершенно открыто - мастерскую устроили в одном из музейных залов. Чтобы наблюдающие не мешали работающим, вход сюда отгорожен экраном с защитным стеклом.

Это самая масштабная работа великого русского живописца Карла Брюллова. Идея создания пришла художнику во время путешествия по Италии в 1827-м году, где ему довелось увидеть руины Помпеи. Как только картину представили публике, ее тут же признали мировым шедевром. Демонстрировали в Риме, Милане, Париже. В 1834-м меценаты преподнесли холст в дар русскому императору Николаю I. Сначала " Помпеи" находились в Эрмитаже, затем в Академии художеств и лишь к началу 20 века картина попала в Русский музей. Такие путешествия, к сожалению, не прошли даром для огромного полотна.

"Очень много людей участвовало в демонтаже картины и буквально руками придерживая при опускании картины за подрамник, и никто не застрахован от какого-то неосторожного движения, которое впоследствии деформировало авторский слой", - рассказал Марат Дашкин, заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Государственного Русского музея.

Во время первой технической реставрации "Помпеи" в 1995-м году специалисты насчитали более 50 прорывов холста с тыльной стороны. Фактически он держался только на масле. В те трудные годы прорехи только заделали, а снаружи замаскировали мастикой. И вот теперь пришло время основных работ.

"Ведь это минное поле - реставрация такого полотна. Были ведь и авторские вмешательства самого Брюллова, но было много и неавторских", - отметила Алла Манилова, директор Государственного Русского музея.

Уже к концу года "Последний день Помпеи" вернет свой первоначальный вид. Полотно покроют современным ультратонким лаком, который не потемнеет и сохранит оригинальные цвета на ближайшие сто лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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