ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший курсант военного училища в России получил 12 лет за госизмену

09:47
  • среда
  • 06 марта 2024

Он собирал разведданные

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ.

Жителя Читы задержали по подозрению в госизмене
Мосгорсуд приговорил россиянина к 18 годам колонии за госизмену

Следствие установило, что Владислав Бояршинов занимался сбором разведывательных данных и информации, которая могла быть использована против безопасности России.

Бояршинов на момент оглашения обвинительного приговора был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям, сообщает ТАСС.

Ранее украинский агент, задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов для зенитно-ракетных комплексов С-300, получил по приговору суда 11,5 года лишения свободы.

Тем временем власти Швеции обвинили Русскую православную церковь в сборе разведданных и других угрожающих безопасности страны действиях, в том числе в призывах поддерживать действия России на Украине. В связи с этим шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекращает господдержку РПЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.