Бывший курсант военного училища в России получил 12 лет за госизмену

Он собирал разведданные

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ.

Следствие установило, что Владислав Бояршинов занимался сбором разведывательных данных и информации, которая могла быть использована против безопасности России.

Бояршинов на момент оглашения обвинительного приговора был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям, сообщает ТАСС.

Ранее украинский агент, задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов для зенитно-ракетных комплексов С-300, получил по приговору суда 11,5 года лишения свободы.

Тем временем власти Швеции обвинили Русскую православную церковь в сборе разведданных и других угрожающих безопасности страны действиях, в том числе в призывах поддерживать действия России на Украине. В связи с этим шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекращает господдержку РПЦ.

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