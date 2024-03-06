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В Киеве заявили о готовности ограничить торговлю с Евросоюзом

10:02
  • среда
  • 06 марта 2024

Ситуация осложнилась из-за эмбарго ряда стран на ввоз украинского зерна

Украина готова принять ограничения на торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей. Такое заявление сделал украинский министр торговли Тарас Качка.
В Европе не утихают массовые протесты фермеров

Как пишет The Financial Times, Киев согласен на новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, но наряду с этим настаивает на введении Европой эмбарго на ввоз российского зерна.

Может быть, на время переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно... Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не должна использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе", а происходящее с польскими фермерами давно вышло за пределы экономики и морали.

Миллионы простых граждан европейских стран устали от Украины. Фермеры в Польше настойчиво продолжают блокировать маршруты к портам и железнодорожным станциям, по которым передвигаются украинские фуры с продовольствием. В тех же очередях на проезд стоят и машины с военной техникой и боеприпасами.

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