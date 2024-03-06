Пожар вспыхнул на складе ГСМ под Курском после атаки дрона

Пострадавших нет

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как заявил губернатор в Telegram, инцидент произошел в Железногорском районе. По данным Старовойта, горит резервуар с топливом. Пострадавших нет, на место выехали оперативные службы.

Днем ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. В результате на станции вспыхнул пожар. Губернатор вскоре сообщил, что возгорание было оперативно ликвидировано.

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