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Пожар вспыхнул на складе ГСМ под Курском после атаки дрона

09:51
  • среда
  • 06 марта 2024

Пострадавших нет

Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Украинский беспилотник сбит над Курской областью
ВСУ обстреляли железнодорожную станцию под Курском

Как заявил губернатор в Telegram, инцидент произошел в Железногорском районе. По данным Старовойта, горит резервуар с топливом. Пострадавших нет, на место выехали оперативные службы.

Днем ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. В результате на станции вспыхнул пожар. Губернатор вскоре сообщил, что возгорание было оперативно ликвидировано.

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