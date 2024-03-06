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Банду лжегазовщиков задержали в Подмосковье

10:21
  • среда
  • 06 марта 2024

Получив деньги, мошенники исчезали

Полицейские задержали 15 человек, которые под видом работников газовой службы навязывали жителям замену оборудования.

Мошенники совершали поквартирные обходы и убеждали жильцов в необходимости замены газового оборудования в рамках якобы государственной программы.

"Введенные в заблуждение граждане соглашались, несмотря на завышенные цены. Получив деньги, лжегазовщики скрывались", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заведено уголовное дело о мошенничестве в составе организованной группы. У злоумышленников изъяли спецодежду, поддельные удостоверения, договоры с клиентами, счетчики и другие улики.

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