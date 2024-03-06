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Минобороны ФРГ сочло бесполезными заявления Макрона о помощи Киеву

10:41
  • среда
  • 06 марта 2024

Решить проблему это не поможет, заявил глава ведомства

Подход французского лидера Эмманюэля Макрона не помогает решить проблемы, которые возникают в Европейском союзе в контексте помощи Украине. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
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Германский политик критически оценил призыв Макрона не трусить в вопросах помощи киевскому режиму, сочтя его бесполезным, сообщает Tagesschau.

С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах: эффективное и быстрое увеличение производственных мощностей промышленности, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО.

Ранее источники заявили, что между Германией и ее партнерами по НАТО с новой силой вспыхнули старые разногласия. Триггером послужила утечка разговора офицеров бундесвера о возможном участии ФРГ в ударах по Крымскому мосту. При этом "в интересах сохранения единства" западные страны официально преуменьшают значимость утечки.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц публично уверяет, что Эмманюэль Макрон — его добрый друг, несмотря на разногласия по некоторым политическим вопросам.

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