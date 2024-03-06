Россиян предупредили о проверке систем оповещения о ЧС

Граждан просят сохранять спокойствие

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет во всех в регионах России. Об этом в среду, 6 марта, сообщают власти ряда субъектов страны.

Проверка проводится в период с 10:00 до 11:00 по местному времени того или иного региона. В некоторых субъектах Федерации она уже завершилась.

Министерство чрезвычайных ситуаций России просит сохранять спокойствие при звуках сирен, сообщает ТАСС.

На Украине сигналы воздушной тревоги стали регулярным и привычным явлением. В частности, в ночь на 24 февраля мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины, серия детонаций была зафиксирована и в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

На этом фоне укропропагандисты пытаются распространять фейки об обстановке в российских регионах. В частности, в Севастополе они рассылали по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках, с призывами срочно покинуть город. Местные власти подчеркнули, что это ложь и попытка посеять панику.

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