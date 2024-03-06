ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о проверке систем оповещения о ЧС

10:09
  • среда
  • 06 марта 2024

Граждан просят сохранять спокойствие

Комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет во всех в регионах России. Об этом в среду, 6 марта, сообщают власти ряда субъектов страны.

Проверка проводится в период с 10:00 до 11:00 по местному времени того или иного региона. В некоторых субъектах Федерации она уже завершилась.

Министерство чрезвычайных ситуаций России просит сохранять спокойствие при звуках сирен, сообщает ТАСС.

На Украине сигналы воздушной тревоги стали регулярным и привычным явлением. В частности, в ночь на 24 февраля мощные взрывы прогремели в крупных городах Украины, серия детонаций была зафиксирована и в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

На этом фоне укропропагандисты пытаются распространять фейки об обстановке в российских регионах. В частности, в Севастополе они рассылали по популярным городским пабликам фотографии объявлений, якобы появившихся на городских остановках, с призывами срочно покинуть город. Местные власти подчеркнули, что это ложь и попытка посеять панику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Система оповещения
Система оповещения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.