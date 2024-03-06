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Власти украинских регионов сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

10:49
  • среда
  • 06 марта 2024

Удары пришлись по Херсону, Запорожской и Хмельницкой областям

Объекты критической и припортовой инфраструктуры повреждены в Херсоне, подконтрольном ВСУ. О последствиях удара ВС России сообщил глава украинской областной военной администрации Александр Прокудин.

ВС России поразили объекты инфраструктуры в Запорожской области
Удары ВС России повредили инфраструктурные объекты на Украине

Инфраструктурный объект поражен и в Хмельницкой области. По данным пресс-службы Хмельницкой областной государственной администрации, без света остались несколько населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, третьи сутки подряд ВС России наносят удары по целям в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Местные власти сообщили о разрушении критических объектов инфраструктуры.

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