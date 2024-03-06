В Туве при взрыве на ТЭЦ пострадали 23 человека

Введен режим ЧС

В результате взрыва на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве пострадали 23 человека.

Об этом утром в среду, 6 марта, сообщили в региональном Минздраве. По последним данным, 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них в тяжелом состоянии. Восемь человек получили помощь амбулаторно.

Контроль за оказанием медицинской помощи осуществляет министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

Погибших и пропавших нет, уточнил глава республики Владислав Ховалыг.

О ЧП на Шагонарской ТЭЦ стало известно утром 6 марта. Произошел взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы ТЭЦ целы. После взрыва вспыхнул пожар, к настоящему времени возгорание удалось локализовать.

В Шагонаре приостановили подачу тепла в дома, в школах отменены занятия. Теплоснабжение вернут к вечеру. Возбуждено уголовное дело о халатности. В республике введен режим ЧС регионального значения.

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