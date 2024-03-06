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В Туве при взрыве на ТЭЦ пострадали 23 человека

11:15
  • среда
  • 06 марта 2024

Введен режим ЧС

В результате взрыва на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве пострадали 23 человека.
При взрыве на Шагонарской ТЭЦ пострадали 18 человек

Об этом утром в среду, 6 марта, сообщили в региональном Минздраве. По последним данным, 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них в тяжелом состоянии. Восемь человек получили помощь амбулаторно.

Контроль за оказанием медицинской помощи осуществляет министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс". 

Погибших и пропавших нет, уточнил глава республики Владислав Ховалыг.

О ЧП на Шагонарской ТЭЦ стало известно утром 6 марта. Произошел взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы ТЭЦ целы. После взрыва вспыхнул пожар, к настоящему времени возгорание удалось локализовать.

В Шагонаре приостановили подачу тепла в дома, в школах отменены занятия. Теплоснабжение вернут к вечеру. Возбуждено уголовное дело о халатности. В республике введен режим ЧС регионального значения.

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Пожар на ТЭЦ в Республике Тыва
Пожар на ТЭЦ в Республике Тыва
Пожар на ТЭЦ в Республике Тыва
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