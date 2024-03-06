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Венгрия опровергла пересмотр решения НАТО о невмешательстве в конфликт на Украине

11:18
  • среда
  • 06 марта 2024

Никто не запрашивал такой пересмотр, заявили в Будапеште

Решение Североатлантического альянса о невмешательстве в конфликт на Украине остается в силе. Об этом в среду, 6 марта, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Как подчеркнул дипломат, несмотря на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя полностью исключать вариант ввода войск НАТО на Украину, Париж не запрашивал пересмотр соответствующего решения альянса.

Германия также не обращалась с запросом о пересмотре позиции НАТО, цитирует Сийярто РИА Новости.

Западные СМИ пишут, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева. Это обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров и европейской общественности.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что западные политические лидеры "несут лютую и крайне опасную пургу" насчет возможной отправки военных НАТО на Украину. По мнению российского политика, таким способом западные политики пытаются отвлечь собственный электорат от собственных накопившихся проблем.

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