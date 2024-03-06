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Спецслужбы НАТО испугались масштабов работы российской разведки

11:19
  • среда
  • 06 марта 2024

"Игра в кошки-мышки" вернулась, заявил один из западных офицеров

Западные разведслужбы после утечки записи с разговором немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту встревожены масштабами деятельности российской разведки. Об этом в среду, 6 марта, пишет The Financial Times.

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Как отмечает один из собеседников издания из числа сотрудников западных спецслужб, "российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда". Еще один источник подчеркнул, что "игра в кошки-мышки вернулась".

Оценивая охваты и результативность работы российской разведки, один из офицеров западных спецслужб заявил, что эффективность России в этом направлении "так же высока или даже выше, чем во времена холодной войны".

Ранее европейское издание Politico высоко оценило успехи российской разведки, заявив, что "шпионская удача Москвы разделила западных союзников, дискредитировала Шольца и помешала планам Киева заполучить оружие". Речь идет об утечке разговора офицеров бундесвера, посвященного атаке на Крымский мост.

В частности, источники рассказали, что теперь российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, полученной в результате перехвата беседы немецких военных.

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