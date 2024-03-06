Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 38 тыс. ветеранов войны и тружеников тыла

Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей

Московские ветераны получат выплаты к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Размер выплат составит от 10 до 25 тысяч рублей. Помощь получат примерно 38 тысяч москвичей.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам по случаю 35-й годовщины вывода войск из Афганистана. Выплаты в размере от 4 до 10 тысяч рублей получили около 18 тысяч человек.

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