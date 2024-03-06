Захарова выяснила причину отставки Нуланд

Вашингтон заметает следы

Вашингтон пытается замести следы, прикрывая свой внешнеполитический провал на Украине. Этим объясняются и отставки ответственных за это официальных лиц, считает Мария Захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию о грядущей отставке замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

По словам Захаровой, Штаты пытаются перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом. Дипломат подчеркнула, что это стабильное, на основе преемственности, предательство Америкой своих союзников - в этом США себе никогда не изменяли.

5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Ее обязанности будет временно исполнять другой заместитель госсекретаря - Джон Басс.

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