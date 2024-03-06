Собянин: В Северном Бутове и Коммунарке построят два многофункциональных центра

Одобрены пять новых объектов

Правительство Москвы одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.

Благодаря этим проектам появятся более 19 тысяч рабочих мест, сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, у станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" появился торговый центр, у станции метро "Коммунарка" - многофункциональное здание с офисным центром и спорткомплекс, у МЦК "Хорошево" - общественно-деловой комплекс, между станциями метро "Аэропорт" и "Динамо" возведут общественно-деловой центр, вблизи станции метро "Беломорская" появится офисный центр.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Ее цель – привлечь застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов.

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