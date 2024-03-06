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Собянин: В Северном Бутове и Коммунарке построят два многофункциональных центра

11:42
  • среда
  • 06 марта 2024

Одобрены пять новых объектов

Правительство Москвы одобрило пять новых объектов по программе создания мест приложения труда.

Благодаря этим проектам появятся более 19 тысяч рабочих мест, сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, у станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" появился торговый центр, у станции метро "Коммунарка" - многофункциональное здание с офисным центром и спорткомплекс, у МЦК "Хорошево" - общественно-деловой комплекс, между станциями метро "Аэропорт" и "Динамо" возведут общественно-деловой центр, вблизи станции метро "Беломорская" появится офисный центр.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Ее цель – привлечь застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов.

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