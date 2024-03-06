В ТиНАО построят многофункциональный комплекс площадью 600 тысяч кв. метров

Реализовывать проект будет девелопер

Многофункциональный комплекс с жилыми домами, офисными зданиями, а также со спортивными и досуговыми пространствами построят в Сосенском поселении Новой Москвы. Об этом в среду, 6 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На земельных участках общей площадью 6,6 га построят порядка 600 тыс. кв.м. недвижимости. Из них 293 тыс. кв.м составит жилье и 300 тыс. кв.м – коммерческие объекты. Проект станет частью административно-делового центра "Коммунарка", который уже называют вторым Москва-Сити.

По словам заместителя мэра, реализовывать проект будет девелопер. Объем инвестиций составит около 70 миллиардов рублей. Реализовывать проект начнут в 2025 году.

Земельные участки располагаются по адресу: поселок Коммунарка, внутригородская территория поселение Сосенское, квартал № 151, з/у 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2И, 2Ж (НАО). Девелопером проекта выступит группа "Самолет", которая получила право на застройку в ходе аукциона. Проект разместится рядом с метро "Ольховая" Сокольнической линии метро – между Калужским шоссе и бульваром Мечникова. Новостройки будут отделены от окружающей застройки и транспортного потока многофункциональными комплексами, в которых расположатся офисы, магазины, отделения банков, рестораны, спортивные и досуговые пространства. Под строительство жилых корпусов выделено 2,9 га, коммерческая недвижимость займет территорию в 3,7 га.

Управляющий партнер бизнес-юнита "Москва" группы "Самолет" Айман Эль-Хашем отметил, что проект в Коммунарке станет важной частью современного центра общественно-деловой жизни Новой Москвы.

Помимо современной коммерческой недвижимости в проекте будет реализована жилая функция, отвечающая последним мировым стандартам комфортной среды. Мы уверены, что наши компетенции в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости позволят нам не только реализовать задуманное, но и сделать АДЦ "Коммунарка" новым центром притяжения в ТиНАО.

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