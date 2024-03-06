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Боррель не увидел необходимости в создании армии ЕС

11:51
  • среда
  • 06 марта 2024

Оборона находится в компетенции каждого члена Европейского союза

В настоящее время не имеет смысла создавать армию Евросоюза. Такое мнение в среду, 6 марта, высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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По словам главы евродипломатии, необходимо работать над сплоченностью между военными силами каждого отельного государства — члена Европейского союза, поскольку "оборона находится в компетенции каждой страны".

Боррель подчеркнул в интервью Politico, что "смысл не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше работать вместе с 27 армиями".

Ранее бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что глава французского Генштаба Тьерри Буркхард направлял коллегам по НАТО предложение рассмотреть размещение войск альянса на Украине, однако получил отрицательный ответ.

На этом фоне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае поражения Украины в противостояние вступит НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Остин не до конца понимает, что говорит, тогда как Европа уже начала задумываться, какие последствия будет иметь противостояние на Украине. 

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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