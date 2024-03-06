Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Космонавту исполнилось 87 лет

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.

6 марта ей исполнилось 87 лет. Глава государства отметил легендарный подвиг Терешковой и ее вклад в развитие отечественной космонавтики.

"Вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи", - говорится в сообщении Кремля.

Путин также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность.

Терешкова совершила свой полет на космическом корабле 16 июня 1963 года, став первой женщиной-космонавтом. Тогда ей было 26 лет, Терешкова и по сейчас день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

Летом 2023 года Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Терешкова стала первым человеком, удостоенной этой награды.

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