ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

12:11
  • среда
  • 06 марта 2024

Космонавту исполнилось 87 лет

Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.
Полету в космос Валентины Терешковой исполнилось 60 лет

6 марта ей исполнилось 87 лет. Глава государства отметил легендарный подвиг Терешковой и ее вклад в развитие отечественной космонавтики.  

"Вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи", - говорится в сообщении Кремля.

Путин также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность.

Терешкова совершила свой полет на космическом корабле 16 июня 1963 года, став первой женщиной-космонавтом. Тогда ей было 26 лет, Терешкова и по сейчас день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

Летом 2023 года Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Терешкова стала первым человеком, удостоенной этой награды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Валентина Терешкова
Владимир Путин и Валентина Терешкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.