Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Космонавту исполнилось 87 лет
Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.
6 марта ей исполнилось 87 лет. Глава государства отметил легендарный подвиг Терешковой и ее вклад в развитие отечественной космонавтики.
"Вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи", - говорится в сообщении Кремля.
Путин также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность.
Терешкова совершила свой полет на космическом корабле 16 июня 1963 года, став первой женщиной-космонавтом. Тогда ей было 26 лет, Терешкова и по сейчас день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.
Летом 2023 года Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Терешкова стала первым человеком, удостоенной этой награды.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"