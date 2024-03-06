Прогулочные маршруты у воды появятся в Нагатинском затоне и Южнопортовом районе

Длина благоустроенных береговых линий составит 3,5 км

Длина благоустроенных береговых линий в Нагатинском затоне и Южнопортовом районе составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Набережная вдоль берега в Нагатинском затоне уже полностью обустроена. Ее протяженность составила 1,5 км. А вот работы на набережной на самом широком изгибе Москвы-реки, на участке от Кожуховского затона и практически до Перервинского плеса, только предстоит начать. С учетом уже готового участка набережной на противоположном берегу протяженность прогулочных маршрутов составит 3,5 км", – отметил Андрей Бочкарёв.

Береговые линии благоустраиваются в рамках строительства жилья на близлежащих участках. Возводят их за счет инвесторов. В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, концептуально новые набережные будут представлять собой "дачу в городе".

"Причальная стенка и глубина реки до четырех метров позволяют создать в Южном порту марину для яхт и катеров. Вдоль реки появится зеленый променад с местами отдыха и ритейлом, настоящей достопримечательностью станут аквакомплекс и плавучие бани на понтонах, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде", – добавил Сергей Кузнецов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Сосенском поселении Новой Москвы появится многофункциональный комплекс с жилыми домами, офисными зданиями, а также спортивными и досуговыми пространствами.

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