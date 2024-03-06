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В ЕС назвали причину отказа послов от встречи с Лавровым

12:18
  • среда
  • 06 марта 2024

МИД России направил официальные приглашения европейским дипломатам

Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является "стандартной практикой" координации между членами союза. Такое заявление в среду, 6 марта, сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Лавров рассказал об отказе послов ЕС прийти на встречу

Сергей Лавров пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, однако европейские дипломаты отклонили приглашение и на встречу не явились.

Стано заявил, что Брюссель не усматривает в этом ничего экстраординарного, сообщает РИА Новости.

Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

В январе Лавров провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию, на которой рассказал об отношениях России с Западом. Он подчеркнул, что Москва на внешнеполитической арене четко определила ориентиры на развитие отношений с теми странами, которые готовы это делать на равноправной и взаимоуважительной основе.

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, комментируя возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом — так спикер МИД Мария Захарова оценила слова чиновника о том, что "появляется соблазн примирения" России и Украины, эти идеи "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня".

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