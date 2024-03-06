В ЕС назвали причину отказа послов от встречи с Лавровым

МИД России направил официальные приглашения европейским дипломатам

Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является "стандартной практикой" координации между членами союза. Такое заявление в среду, 6 марта, сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Сергей Лавров пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, однако европейские дипломаты отклонили приглашение и на встречу не явились.

Стано заявил, что Брюссель не усматривает в этом ничего экстраординарного, сообщает РИА Новости.

Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

В январе Лавров провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию, на которой рассказал об отношениях России с Западом. Он подчеркнул, что Москва на внешнеполитической арене четко определила ориентиры на развитие отношений с теми странами, которые готовы это делать на равноправной и взаимоуважительной основе.

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал очередное чудовищное заявление, комментируя возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом — так спикер МИД Мария Захарова оценила слова чиновника о том, что "появляется соблазн примирения" России и Украины, эти идеи "были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня".

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