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Кремль прокомментировал ордера МУС на арест российских военных командиров

12:40
  • среда
  • 06 марта 2024

Россия не признает решения Международного уголовного суда

Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом в среду, 6 марта, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Речь идет об ордерах, которые МУС выдал на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Суд считает их виновными в совершении военных преступлений на Украине. Однако спикер Кремля скептически прокомментировал эти обвинения, сообщает РИА Новости.

Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях.

С учетом этого заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва считает присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда абсолютно недружественным шагом и не усматривает "поля для диалога" на данную тему.

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