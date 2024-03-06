Путина назвали победителем в торговой войне Польши с Украиной

Подтверждена мощь России как ведущего мирового экспортера зерна

Единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванном протестами фермеров, стал президент России Владимир Путин. Это противостояние только подтвердило мощь России как ведущего мирового экспортера зерна, пишет газета Politico.

Авторы статьи отмечают, что пограничные протесты вбили клин между Варшавой и Киевом. Премьер-министр Дональд Туск оказался перед неудобной дилеммой. Он назвал себя крупнейшим союзником Киева в его войне против "российской агрессии" - и в то же время покупает сельхозпродукцию у его врага - России.

Для успокоения протестующих фермеров Туск заявил, что введет запрет на российский и белорусский импорт – мол, они, как и украинские товары, дестабилизируют рынки Польши и ЕС. Однако сразу пошел на попятную, заявив, что вместо этого он будет добиваться запрета по всему ЕС.

Однако эксперты задаются вопросом, действительно ли он знает, как подавить волнения фермеров. Во-первых, нет никаких доказательств того, что российский — или даже украинский - импорт виноват в бедах польских фермеров. Недавно Латвия настаивала на введении европейского запрета на импорт сельхозпродукции из России - но другие столицы заявили, что это будет слишком дорого. Российское продовольствие не подпадает под западные санкции – и страны ЕС, такие как Испания и Италия, по-прежнему являются крупными покупателями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"