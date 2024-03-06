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Путина назвали победителем в торговой войне Польши с Украиной

12:49
  • среда
  • 06 марта 2024

Подтверждена мощь России как ведущего мирового экспортера зерна

Единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванном протестами фермеров, стал президент России Владимир Путин. Это противостояние только подтвердило мощь России как ведущего мирового экспортера зерна, пишет газета Politico.

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Авторы статьи отмечают, что пограничные протесты вбили клин между Варшавой и Киевом. Премьер-министр Дональд Туск оказался перед неудобной дилеммой. Он назвал себя крупнейшим союзником Киева в его войне против "российской агрессии" - и в то же время покупает сельхозпродукцию у его врага - России.

Для успокоения протестующих фермеров Туск заявил, что введет запрет на российский и белорусский импорт – мол, они, как и украинские товары, дестабилизируют рынки Польши и ЕС. Однако сразу пошел на попятную, заявив, что вместо этого он будет добиваться запрета по всему ЕС.

Однако эксперты задаются вопросом, действительно ли он знает, как подавить волнения фермеров. Во-первых, нет никаких доказательств того, что российский — или даже украинский - импорт виноват в бедах польских фермеров. Недавно Латвия настаивала на введении европейского запрета на импорт сельхозпродукции из России - но другие столицы заявили, что это будет слишком дорого. Российское продовольствие не подпадает под западные санкции – и страны ЕС, такие как Испания и Италия, по-прежнему являются крупными покупателями.

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