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В Московском театре мюзикла представили комедию "Тест на любовь"

14:47
  • среда
  • 06 марта 2024

В спектакле задействованы молодые и талантливые исполнители

Большая премьера в Московском театре мюзикла. Постановка режиссера Марины Швыдкой - романтическая комедия "Тест на любовь", действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией.

Наряду со звездами столичного мюзикла, в спектакле задействованы молодые и талантливые исполнители, прошедшие всероссийский кастинг. По словам авторов, зрителей ждет наполненное прекрасной музыкой, оригинальными ариями и веселым юмором представление.

Эту динамичную и зрелищную постановку критики уже назвали одной из самых захватывающих историй любви, которая будет интересна людям всех поколений.

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Комедия "Тест на любовь"
Комедия "Тест на любовь"
Московский театр мюзикл
Московский театр мюзикл
Комедия "Тест на любовь"
Комедия "Тест на любовь"
Комедия "Тест на любовь"
Комедия "Тест на любовь"
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