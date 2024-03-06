Журналист "ТВ Центра" получила награду "За безупречную службу городу Москве"

Мэр вручил награды заслуженным москвичкам в преддверии 8 Марта

Сегодня в мэрии состоялась церемония вручения государственных наград и наград города Москвы заслуженным москвичам. Мероприятие приурочено к Международному женскому дню. С наступающим праздником награждённых и всех жительниц города поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, поблагодарив за вклад развитие страны и города.

Торжественную церемонию вручения наград в преддверии Международного женского дня Сергей Собянин начинает с обращения ко всем жительницам столицы.

"Красивые, умные, талантливые поздравляю вас с наступающим Женским днем и с заслуженными наградами, государственными наградами и наградами города Москвы. От имени всех мужчин города Москвы я поздравляю вас с наступающим праздником, в вашем лице всех женщин Москвы. Говорю спасибо за всё, что вы делаете для нашей страны, для нашего города, для ваших семей и близких", - отметил Собянин.

Москва создавалась и сегодня живет благодаря москвичкам, их труду, умению и профессионализму. В парадном Белом зале столичной мэрии - представительницы самых разных сфер: врачи, руководители ведущих университетов, педагоги, соцработники, заслуженные артисты и журналисты, выдающиеся мастера спорта. За свой вклад в развитие столицы, её открытия и достижения сегодня они получают государственные и городские награды.

"Эмоции переполняют, потому что награда, которую я буду получать - это очень высокая награда. И, конечно, это, прежде всего, заслуга всей нашей школы, всей нашей образовательной организации", - рассказала Олеся Скворцова, заместитель директора по контролю качества образования ГБОУ города Москвы "Школа № 1409".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени заместитель директора по контролю качества образования школы №1409 Олеся Скворцова получает в день рождения образовательной организации. Своими выпускниками, которые теперь трудятся на благо столицы, школа гордится. Среди них и ученые, и работники московского правительства, и защитники Родины на передовой специальной военной операции.

Заслуги старшего тренера-преподавателя Московской академии фигурного катания Этери Тутберидзе перечислять можно бесконечно. За большой вклад в развитие и популяризацию фигурного катания в городе, подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений, почетной грамоты правительства Москвы, знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" сегодня отмечены те, кто трудится на благо столицы несколько десятилетий. Среди них и Анна Прохорова - руководитель и ведущая программы "В центре событий" на нашем канале.

Трудовые достижения выдающихся москвичек сегодня также были отмечены благодарностью президента России, почетными званиями "Заслуженный учитель Российской Федерации" и "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации". Всех присутствующих на церемонии дам Сергей Собянин поздравил с наградами, а также пожелал им здоровья, успехов и весеннего настроения.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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