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В Москве будут использовать роботов-хирургов при эндопротезировании суставов

15:01
  • среда
  • 06 марта 2024

Операция будет длится под строгим наблюдением хирурга

Эндопротезирование суставов при помощи новых роботов-хирургов начнут делать в 13-й городской больнице.

Сначала система с искусственным интеллектом сформирует план операции, подготовит суставные поверхности и костные каналы. А затем точно и быстро установит имплантат.

Операция будет длится около 45 минут. Под строгим наблюдением хирурга. Главное преимущество - пациенты после неё восстанавливаются в кратчайшие сроки. Кроме того, такие операции позволяют минимизировать риск осложнений. И обеспечивают долгое и комфортное функционирование протеза.

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Робот-хирург проводит операцию
Робот-хирург проводит операцию
Робот-хирург проводит операцию
Робот-хирург проводит операцию
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