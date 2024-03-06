Тонкая работа: как восстанавливают утраченные элементы в центре им. Грабаря

Аналоги утраченных элементов порой ищут в музейных собраниях

Если для кого-то знаменитый центр имени Грабаря - это что-то очень академичное и покрытое пылью веков, то самое время расстаться с этим заблуждением. Красивые, молодые, талантливые. Именно такие специалисты работают с самым хрупким материалом - керамикой и стеклом. Сейчас завершается работа над тончайшими вазами Дрезденских мастеров рубежа 19-20 веков из собрания Пермской картинной галереи. Утрат было много. Но каждую из них восстановят.

"Мы искали аналогии на других фабриках. Как выглядели эти короны, как выглядели лепесточки, чтобы наш подход был максимально научным. Здесь нет фрагмента крыла. Соответственно, можно будет снять с соседнего - и восполнить", - рассказала Анастасия Иванова, научный сотрудник, хранитель музейных предметов реставрационной мастерской керамики и стекла ВХНРЦ им. академика Грабаря.

Работа не только тонкая, но еще и очень увлекательная. Аналоги утраченных элементов порой ищут в музейных собраниях, цифровых библиотеках и каталогах, а потом восстанавливают с помощью слепков. Этим мелким ангелам крупно повезло - у них есть пара. Правда, с особенностями.

"Крыло, которое нам не хватает, закрывает кусок ткани. Поэтому, чтобы не травмировать данного амура, мы снимаем точно такое же крыло с амура, который сидит выше", - говорит художник-реставратор Дарья Рыженкова.

Реставраторы нередко становятся настоящими детективами. Вот как понять, что это за странная группа фарфоровых молодых людей, собравшихся вокруг девушки с рыбацкой сетью с непонятной целью? Здесь явно чего-то или кого-то не хватает. Как только нашли более раннюю версию скульптуры, сразу всё встало на свои места.

"Оказывается, не просто так. Все они отправились в поисках любви. И раньше их сопровождало множество амуров. В этой же версии амуров убрали на модели и отлили уже без них. От них остались лишь некоторые напоминания", - пояснила Анастасия Иванова.

Не только части тела, но и весьма крупные фрагменты произведений искусства реставрируют с применением новейших технологий. В этой мастерской сканируют глину и печатают стекло. Например, у этой изящной корзинки утрачена большая часть. И она очень скоро будет восстановлена.

"Мы можем обратиться к специалистам по 3D-технологиям, которые нам отсканируют сначала на 3D-сканере часть, которую нам необходимо восполнить, потом её напечатают. И у нас уже будет болванка – основа", - отметила Дарья Рыженкова.

Здесь к каждой вещи, будь то древняя гигантская фарфоровая ваза или расколовшийся на мельчайшие частицы авторский стеклянный пингвин, применяется исключительно индивидуальный подход. Так было почти семь десятилетий назад, когда отдел создавался. Так будет и впредь. Уникальные мастера хрупких дел это гарантируют.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"