Прийти на показы может каждый желающий
Необычные ткани, смелые силуэты и невероятные аксессуары! В столице проходит Московская неделя моды. Более 200 дизайнеров из России и зарубежных стран, представили свои коллекции. Акцент в этом году сделан на одежде в стиле casual.
Под светом прожекторов буйство красок и разнообразие фасонов. На подиуме Московской недели моды представлены коллекции лучших российских и зарубежных дизайнеров. Здесь можно ощутить атмосферу изысканной элегантности и вдохновиться творческими идеями нового сезона.
"Мне кажется, сейчас тенденция на прозрачность, тенденция на приталенные силуэты, то есть сейчас отходит оверсайз, приходит более женственное, какие-то нежные образы. И очень много красного цвета в этом году", - рассказала дизайнер Элина Калмыкова.
Красный цвет действительно на Московском подиуме в этом году доминирует, у некоторых дизайнеров в коллекциях даже целые линейки красных моно-образов. При этом авторы не забывают и про тех представительниц прекрасного пола, которые отличаются от классических модельных стандартов.
"У нас есть модели взрослые очень, у нас есть модели плюс-сайз, у нас разные возраста, разные настроения. Идея коллекции проста: это женщина-воин, но она одновременно еще цветок, она не потеряла свою женскую сущность, она защищает ту свою традиционность и женственность, но ей приходится для этого быть воином", - говорит дизайнер Лариса Владимирова.
Интересно, что изделия представленных брендов можно купить прямо здесь, в шоуруме. А производителям сразу после показа легко напрямую договориться с дизайнерами о поставках коллекций.
На неделе моды свои модели показывают и дизайнеры из других стран, например, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Туниса. Да и иностранных гостей тут не меньше и они, кстати, особо отмечают степень подготовки и организации шоу.
Московская неделя моды соединила в себе разнообразие и креатив. Необычные ткани, смелые силуэты и невероятные аксессуары - вот, что искренне восхищает публику. А то, что прийти на показы может каждый желающий, делает мероприятие доступным для всех.
Полина Блинова, "ТВ Центр"Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"