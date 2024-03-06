Прийти на показы может каждый желающий

Необычные ткани, смелые силуэты и невероятные аксессуары! В столице проходит Московская неделя моды. Более 200 дизайнеров из России и зарубежных стран, представили свои коллекции. Акцент в этом году сделан на одежде в стиле casual.

Под светом прожекторов буйство красок и разнообразие фасонов. На подиуме Московской недели моды представлены коллекции лучших российских и зарубежных дизайнеров. Здесь можно ощутить атмосферу изысканной элегантности и вдохновиться творческими идеями нового сезона.

"Мне кажется, сейчас тенденция на прозрачность, тенденция на приталенные силуэты, то есть сейчас отходит оверсайз, приходит более женственное, какие-то нежные образы. И очень много красного цвета в этом году", - рассказала дизайнер Элина Калмыкова.

Красный цвет действительно на Московском подиуме в этом году доминирует, у некоторых дизайнеров в коллекциях даже целые линейки красных моно-образов. При этом авторы не забывают и про тех представительниц прекрасного пола, которые отличаются от классических модельных стандартов.

"У нас есть модели взрослые очень, у нас есть модели плюс-сайз, у нас разные возраста, разные настроения. Идея коллекции проста: это женщина-воин, но она одновременно еще цветок, она не потеряла свою женскую сущность, она защищает ту свою традиционность и женственность, но ей приходится для этого быть воином", - говорит дизайнер Лариса Владимирова.

Интересно, что изделия представленных брендов можно купить прямо здесь, в шоуруме. А производителям сразу после показа легко напрямую договориться с дизайнерами о поставках коллекций.

На неделе моды свои модели показывают и дизайнеры из других стран, например, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Туниса. Да и иностранных гостей тут не меньше и они, кстати, особо отмечают степень подготовки и организации шоу.

Московская неделя моды соединила в себе разнообразие и креатив. Необычные ткани, смелые силуэты и невероятные аксессуары - вот, что искренне восхищает публику. А то, что прийти на показы может каждый желающий, делает мероприятие доступным для всех.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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