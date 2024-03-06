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Мужчина, женщина и терьер набросились на приехавшую по вызову полицию

12:59
  • среда
  • 06 марта 2024

В пса пришлось стрелять

В Москве пьяные мужчина и женщина, а также их собака набросились на приехавших на вызов полицейских.

Инцидент произошел на Коктебельской улице в Северном Бутове. В дежурную часть поступил звонок от соседей, которые жаловались на шум в неположенное время.  Экипаж ППС прибыл к нарушителям. Когда открылась дверь, на сотрудников набросились нетрезвая пара и их собака породы стаффордширский терьер.

В животное пришлось выстрелить из табельного оружия. Пес получил ранение, передает РИА Новости.

36-летнего мужчину и 43-летнюю женщину задержали. На них возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти, сообщили в столичном СКР.

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