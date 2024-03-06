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Молдавия приостанавливает действие ДОВСЕ

13:26
  • среда
  • 06 марта 2024

В Госдуме критически оценили этот шаг

Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом в среду, 6 марта, рассказали в молдавском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что Кишинев оставляет за собой возможность возвращения к реализации данного договора позднее.

Комментируя это заявление, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что данный шаг направлен против интересов России, сообщает РИА Новости.

На фоне недружественных шагов западных государств Россия решила выйти из ряда международных соглашений. В частности, Москва вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спикер Кремля Дмитрий Песков называл данный документ де-факто неработающим механизмом.

Вслед за этим Великобритания вместе с союзниками объявила о приостановке участия в ДОВСЕ, подчеркнув, что соответствующее решение было принято "в ответ на шаг России".

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