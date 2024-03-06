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Украина отказалась смягчить запрет на переговоры с Россией

13:04
  • среда
  • 06 марта 2024

Москва не раз подчеркивала открытость к переговорам

Украина не собирается менять свое законодательство в части запрета на проведение мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал в среду, 6 марта, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Политик прокомментировал "разного рода "инсайды", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса". По словам Данилова, они адресованы тем, кто "уверовал в "слабость Запада", "упадок Америки", "украинскую усталость", сообщает РИА Новости.

Усилия международных посредников, представляющих мощные и могущественные страны, необходимо направить не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что "те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться". Несмотря ни на что, цели специальной военной операции будут достигнуты — ни при каких обстоятельствах Россия не будет побеждена.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что тема мирных переговоров с Киевом сейчас не актуальна — к ним нет никаких предпосылок. Что касается предложенной Киевом так называемой "формулы мира", она не имеет потенциала, а сама идея формировать формулу без участия России – это абсурд.

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