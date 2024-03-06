В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва с Россией

Политика властей - просто позор, считает оппозиция

Армении грозит катастрофа. К такой развязке страну ведет политика властей - разрыв отношений с Россией и выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности, заявил депутат парламента, секретарь оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян.

По словам парламентария, безопасность Армении в очередной раз доведена до аномального состояния. Власти делают из союзника врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении – это просто позор.

Минасян подчеркнул, что Армения должна найти способ сделать более эффективной существующую систему безопасности, а не говорить с партнерами "на языке ультиматума". В Ереване в последнее время допускают критические высказывания в адрес России. Премьер-министр Никол Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске, а позже заявил, что республика приостановила участие в этой организации, передает ТАСС.

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