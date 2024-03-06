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Захарова предупредила, что ждет Северную Европу при столкновении России и НАТО

13:38
  • среда
  • 06 марта 2024

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Потенциальные ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО. Такое заявление сделала в среду, 6 марта, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Как подчеркнула спикер ведомства, появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а напротив, ослабит ее, сообщает РИА Новости.

Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что учения НАТО Nordic Response возле российских границ носят демонстративно-провокационный характер и увеличивают риски военных инцидентов, а потому за ситуацией следят наши военные.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснял, что Ленинградский и Московский военные округа были воссозданы из-за расширения НАТО на восток и появления военной инфраструктуры блока около российских границ. Они позволят повысить эффективность управления российскими войсками и силами.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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