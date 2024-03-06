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В Москве подвели итоги конкурса молодых исполнителей "Русский балет"

14:51
  • среда
  • 06 марта 2024

Мероприятие поводится уже в шестой раз

Лучших студентов и выпускников хореографических училищ наградили в Москве. На Новой сцене Государственного академического Большого театра состоялся финал Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Русский балет".

Мероприятие поводится уже в шестой раз, и призвано помочь молодым артистам из разных уголков страны показать своё мастерство. Отборочный этап соревнования прошёл в заочном формате, лучших исполнителей пригласили в Москву для участия в итоговом гала-концерте.

В жюри конкурса вошли балетмейстеры, художественные руководители и хореографы ведущих театров России. Участникам вручили памятные призы, а победитель получил возможность пройти стажировку в одной из лучших балетных трупп страны.

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Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
Конкурс молодых исполнителей "Русский балет"
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