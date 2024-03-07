Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Оберегайте свои секреты

Овны

Вам стоит держать себя в руках на корпоративах и застольях. Запомните три "не": не ешьте, не пейте и не говорите слишком много. Это спасет ваш организм и репутацию.

Тельцы

Вы - везунчики: этот прекрасный весенний день у вас сложится вполне удачно. И даже то, что может огорчить других, вас не коснется. Расслабьтесь и празднуйте!

Близнецы

События на работе могут навредить семейной жизни. И наоборот. Но как двойственный знак вы сумеете выкрутиться и сделать так, чтобы все остались довольны!

Раки

Сентиментальных представителей знака могут травмировать и разочаровать бестактные люди. Настройтесь с утра на то, что ни один человек не сможет испортить ваше прекрасное настроение!

Львы

Вас могут попытаться обмануть или присвоить ваши деньги. Будьте начеку и, несмотря на праздник, держите под контролем финансы. Во всем остальном проблем быть не должно.

Девы

Вам сегодня может быть неспокойно из-за ссоры с кем-то или завуалированного хейта. Не позволяйте никому даже в шутку вас критиковать или высмеивать!

Весы

Оберегайте свои секреты и придумайте пути отхода или оправдания, если какие-то ваши грешки будут раскрыты. Вы всегда найдете, как отшутиться и закрыть вопрос.

Скорпионы

Друзья, возлюбленные или ваши дети могут невольно огорчить вас. Пообещайте, что не будете использовать свое мрачное остроумие и никого не обидите в ответ.

Стрельцы

Не задерживайтесь на работе, если вас ждут дома! Вообще, не только в этот день, но и в выходные вашим приоритетом должна быть семья, общение с родными.

Козероги

Вас может ждать подвох в учебном заведении или в дороге: будьте внимательны и там, и там. Также старайтесь не давать сегодня обещаний: их будет трудно выполнить.

Водолеи

Желание заработать не оправдает себя, так стоит ли морочить голову? Забудьте о деньгах, сосредоточьтесь сегодня на том, чего не купишь: на любви и дружбе.

Рыбы

Не пропустите 10 марта, когда в вашем знаке произойдет Новолуние. Этот день заряжен на удачу и счастье. Приготовьтесь загадывать желания и планировать будущее.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"