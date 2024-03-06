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В Кремле назвали ядерную войну "прощальным средством"

13:50
  • среда
  • 06 марта 2024

Нельзя допускать рутинизации темы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем могут быть опасны рассуждения о ядерной войне.
Шойгу заявил, что Россия не размещает ядерное оружие в космосе

Ядерная война – это последнее средство, люди должны ее бояться на уровне инстинкта самосохранения. Поэтому очень важно не допустить рутинизации темы путем постоянных разговоров.

"Это очень опасно <…> Человек должен иметь инстинкт самосохранения, он должен иметь страх. Ядерная война - это последнее средство, прощальное средство", - заявил Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые" (цитата по ТАСС).

Постоянные рассуждения США и стран ЕС на тему ядерной войны крайне безотвественны и опасны, подчеркнул спикер Кремля.  

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