А Никки Хейли выбывает из борьбы за пост президента США

По официальной версии, Виктория Нуланд, известность которой в России принесли кадры с Майдана, где она раздавала печеньки протестующим, ушла в отставку по собственному желанию. Но верится в это, конечно, с трудом. Она успела поработать при шести президентах и десяти госсекретарях. В последнее время занималась массой внешнеполитических вопросов в американском Госдепе. Но ключевым для нее проектом являлась именно Украина, которая, по одной из версий, и стоила Нуланд карьеры.

"Давайте прямо: это не ее добровольное решение. Просто она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь. У них на носу выборы, и Украина, которой занималась Нуланд, становится большой проблемой для Байдена и демократов", - сказал Скотт Риттер, американский эксперт.

Пиар, подкуп, а также разжигание прямого военного конфликта между Украиной и Россией. И в этом Нуланд, безусловно, преуспела, никогда, по сути, и не скрывая, что наша страна для нее - враг. За реализацию украинского проекта Нуланд явно рассчитывала продвинуться по карьерной лестнице и получить пост первого заместителя госсекретаря. Однако президент Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен отдали предпочтение другому кандидату, пишут американские СМИ, тем самым подтолкнув Викторию Нуланд к отставке.

Некоторые эксперты даже увидели в этом некий намек на изменение подходов в отношениях с Россией. Однако согласны с таким мнением далеко не все.

"Команда Байдена поглощена выборами, пропихивая президента на второй срок. Конкурентов в самой Демпартии у него нет. Оттого Байден с легкостью выигрывает внутренние праймериз, беря штат за штатом. Но вот его рейтинг среди простых американцев продолжает падать. Большинство считает его слишком старым, что признают и его соратники-демократы, напирая на то, что и Трамп далеко не молод", - пишет The American Conservative

Тем не менее рейтинги Трампа продолжают расти. И, по всей видимости, именно он будет представлять Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах. Ближайший внутрипартийный конкурент Никки Хейли выиграла праймериз лишь в одном из пятнадцати штатов. И в среду объявила о выходе из президентской гонки.

"По информации издания, она призовет своих сторонников поддержать экс-президента Дональда Трампа", - говорится в материале.

Для европолитиков это не самые хорошие новости. Всем им, конечно, удобнее Байден. Ближайшая цель Сонного Джо - убедить Конгресс дать Украине еще денег. Потому как кошелек ЕС отощал. Одновременно с этим следуют и призывы дать Киеву больше оружия. Бывший генсек НАТО Расмуссен и вовсе требует принять Украину в альянс прямо сейчас, обвиняя нынешних европейских политиков и, в частности, канцлера Шольца в преступной медлительности.

Более того, Расмуссен призывает европейских лидеров игнорировать общественное мнение, в странах ЕС все больше людей выступают против спонсирования войны. А кое-где - и против Украины, как, например, в Польше. Там сегодня снова бунтовали фермеры, сжигая флаги Евросоюза. И это еще Брюссель окончательно не отказался от поставок газа из России. Ветка через Украину по-прежнему функционирует. Однако через год и этот последний трубопроводный маршрут европейские чиновники обещают перерезать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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