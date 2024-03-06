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Командир ВС России рассказал об уничтожении еще одного Abrams

13:52
  • среда
  • 06 марта 2024

Американские танки горят в зоне СВО

Российские танкисты уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом в среду, 6 марта, рассказал командир одного из подразделений ВС России.

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По словам собеседника РИА Новости, американская боевая машина была ликвидирована с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипажем российского Т-72Б3.

Ранее оператор дрона с позывным Рассвет, который со своими сослуживцами отправил в утиль первый Abrams, рассказал, как удалось разобраться с образцом американской бронетехники. По его словам, первым дроном поразили заднюю часть танка под башней и сразу же остановили его. Второй беспилотник полностью вывел Abrams из строя.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские бойцы в ходе специальной военной операции развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники, уничтожая ее и другое вооружение и военную технику, которой Запад снабжает киевский режим.

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