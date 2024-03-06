Взрыв на Шагонарской ТЭЦ: все подробности

Предварительной причиной называют детонацию угольной пыли

Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ попал на камеры видеонаблюдения. Пламя такой силы, что столб дыма отчетливо виден из любой точки поселка. Пожар, предположительно, начался в котельной здания. Предварительной причиной называют детонацию угольной пыли. В республике Тыва введен режим ЧС регионального значения. Отопление в Шагонаре временно отключено.

Госпитализированы как минимум 18 человек - это работники предприятия. Шестеро в тяжелом состоянии. Все доставлены в больницы столицы республики. Оказание медпомощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Эвакуированы пять человек в республиканскую больницу бортом санавиации. Дополнительно сейчас будет второй вылет - еще трое пациентов, которые находятся в реанимационном отделении. Они также будут доставлены воздушным транспортом в республиканскую больницу №1", - сообщил Анатолий Югай, министр здравоохранения республики Тыва.

На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Пожар на территории ТЭЦ полностью потушен. После осмотра места происшествия эксперты подтвердили: котлы не пострадали. Тепло обещали подать в дома в ближайшее время.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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