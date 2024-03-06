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Песков: Россия не будет вмешиваться в выборы в США 2024 года

14:19
  • среда
  • 06 марта 2024

Вашингтон обвинял Россию в таком вмешательстве

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Такое заявление сделал в среду, 6 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля напомнил, что, вопреки звучавшим из Вашингтона обвинениям, Москва никогда не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Не собирается она этого делать и в предстоящую в 2024 году в США президентскую кампанию, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что США и Великобритания провели переговоры насчет рисков для безопасности, которые могут возникнуть в случае одновременного проведения выборов в этих государства. Там боятся, что Россия попытается использовать эту возможность для вмешательства в выборы или даже для военной агрессии.

При этом глава комиссии Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Соединенные Штаты сами пытаются помешать российским выборам. С этой целью посольство США в Москве активно использует свои русскоязычные информационные ресурсы.

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