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Взрыв прогремел в Одессе во время встречи Зеленского с премьером Греции

14:13
  • среда
  • 06 марта 2024

Визит Мицотакиса планировался в строжайшем секрете

Взрыв прогремел в порту Одессы. В этот момент президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом, сообщил греческий портал iefimerida.

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По данным греческих источников, самолет Мицотакиса приземлился в Одессе за 15 минут до мощного взрыва в порту города, в районе 10:30 по местному времени. Подчеркивается, что визит греческого премьера планировался в обстановке строжайшей секретности. Некоторые профильные ресурсы указывают, что ракета была запущена с территории города, не исключаю провокации украинской стороны.

Другие источники утверждают, что сам Зеленский мог оказаться в зоне поражения в момент взрыва в Одессе. В порту проходила церемония награждения военнослужащих Сил специальных операций.

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