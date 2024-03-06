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"***** ты, Стасик": Пугачева жестко ответила на критику Михайлова

14:14
  • среда
  • 06 марта 2024

Примадонна грязно выругалась

Алла Пугачева жестко отреагировала на критику со стороны Стаса Михайлова. В одной из своих соцсетей певица заявила, что выскажет все, что думает об исполнителе, когда вернется в Россию, однако передумала и решила сделать это прямо в видео.

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"А что, я могу и сейчас. ***** ты, Стасик", - заявила Пугачева.

Примадонна, имитируя старческий голос, сказала, что встала бы на колени перед Стасом Михайловым, но "ноги уже не те".

"Чо ты испугался. Давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", - добавила певица и засмеялась.

Накануне Стас Михайлов жестко прошелся по Алле Пугачевой и другим артистам, уехавшим из России. Он признался, что не слушал новый трек певицы, но ничего хорошего про саму Пугачеву сказать не может.

"Не будем называть по именам... людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", - заявил Стас Михайлов.

Алла Пугачева уехала из России после начала специальной военной операции. Накануне певица выпустила новую песню. Лирическая композиция – плод совместного творчества Примадонны с композитором и поэтом Константином Губиным.

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