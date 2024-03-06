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Кремль объяснил затруднения со снабжением участников спецоперации

14:36
  • среда
  • 06 марта 2024

Это неизбежно с учетом масштабов СВО

Определенные проблемы со снабжением бойцов с учетом масштабов спецоперации неизбежны. Это в среду, 6 марта, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По словам спикера Кремля, это объяснимо с учетом протяженности линии фронта свыше тысячи километров. Тем не менее, власти России предпринимают все возможные меры для обеспечения участников СВО, сообщает РИА Новости.

И за два года в Вооруженных силах была проделана огромная работа и ликвидировано очень много недостатков, которые были выявлены в первое время. Но в любом случае наша общая помощь нужна, она будет нужна всегда. И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что глава государства Владимир Путин стремится решать вопросы по поддержке участников специальной военной операции, "отталкиваясь от конкретных примеров". Спикер Кремля признавал, что"какие-то шероховатости неизбежны", о них президенту рассказывают сами бойцы и их близкие.

При этом вопросы, связанные со специальной военной операцией, остаются абсолютным приоритетом при формировании рабочего графика президента, подчеркивал его пресс-секретарь.

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