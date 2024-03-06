Хейли планирует объявить о приостановке участия в президентской гонке

Она призывает голосовать за Трампа

Экс-постпред при ООН Никки Хейли намерена объявить о приостановке участия в американской президентской гонке.

Заявление ожидается в среду, 6 марта, пишет The Wall Street Journal. Хейли призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой ее сторонников.

Республиканец Трамп по итогам "супервторника" победил в 14 из 15 штатов. Хейли получила голоса только представителей Вермонта.

Демократ Джо Байден потерпел единственное поражение на территории США Американское Самоа. там победил бизнесмен Джейсон Палмер.

В ходе выступления во Флориде, Трамп назвал Байдена "худшим президентом в истории", а Байден Трампа – "угрозой американской демократии".

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